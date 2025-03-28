За ночь над регионами России уничтожили 78 дронов

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО Минобороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 78 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дроны уничтожены над следующими регионами:

32 беспилотника — над территорией Воронежской области;

19 беспилотников — над территорией Саратовской области;

17 беспилотников — над территорией Курской области;

шесть беспилотников — над территорией Белгородской области;

два беспилотника — над территорией Липецкой области;

по одному беспилотнику — над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

До этого глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили более 30 дронов. Он отметил, что в одном из районов в результате падения частей беспилотника загорелась сухая трава, но возгорание уже потушили.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью сообщил об угрозе атаки беспилотников, а утром — о ликвидации дронов на территории региона. По его словам, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку самолетов.

Об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком районе писал и глава региона Игорь Артамонов. Также врио губернатора Юрий Слюсарь написал утром, что дежурные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали беспилотник в одном из районов Ростовской области.

Накануне, в ночь на 27 марта, российские военные сбили только один украинский дрон — над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что разрушений и пострадавших нет.