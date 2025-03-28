За ночь над регионами России уничтожили 78 дронов
Силы ПВО Минобороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 78 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Дроны уничтожены над следующими регионами:
- 32 беспилотника — над территорией Воронежской области;
- 19 беспилотников — над территорией Саратовской области;
- 17 беспилотников — над территорией Курской области;
- шесть беспилотников — над территорией Белгородской области;
- два беспилотника — над территорией Липецкой области;
- по одному беспилотнику — над территориями Ростовской и Тамбовской областей.
До этого глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили более 30 дронов. Он отметил, что в одном из районов в результате падения частей беспилотника загорелась сухая трава, но возгорание уже потушили.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью сообщил об угрозе атаки беспилотников, а утром — о ликвидации дронов на территории региона. По его словам, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку самолетов.
Об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком районе писал и глава региона Игорь Артамонов. Также врио губернатора Юрий Слюсарь написал утром, что дежурные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали беспилотник в одном из районов Ростовской области.
Накануне, в ночь на 27 марта, российские военные сбили только один украинский дрон — над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что разрушений и пострадавших нет.
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