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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над регионами России уничтожили 78 дронов

Силы ПВО Минобороны за ночь уничтожили над регионами России 78 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО Минобороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 78 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дроны уничтожены над следующими регионами:

  • 32 беспилотника — над территорией Воронежской области;
  • 19 беспилотников — над территорией Саратовской области;
  • 17 беспилотников — над территорией Курской области;
  • шесть беспилотников — над территорией Белгородской области;
  • два беспилотника — над территорией Липецкой области;
  • по одному беспилотнику — над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

Над Воронежской областью сбили более 30 дронов
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Фото:Минобороны России / Global Look Press

До этого глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили более 30 дронов. Он отметил, что в одном из районов в результате падения частей беспилотника загорелась сухая трава, но возгорание уже потушили.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью сообщил об угрозе атаки беспилотников, а утром — о ликвидации дронов на территории региона. По его словам, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку самолетов.

Об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком районе писал и глава региона Игорь Артамонов. Также врио губернатора Юрий Слюсарь написал утром, что дежурные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали беспилотник в одном из районов Ростовской области.

Накануне, в ночь на 27 марта, российские военные сбили только один украинский дрон — над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

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