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Военная операция на Украине ,  
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Кадры уничтоженной после обстрела ВСУ ГИС «Суджа»

Уничтоженная после обстрела ВСУ ГИС «Суджа» попала на видео
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры уничтоженной после обстрела ВСУ ГИС «Суджа»
Video

ВСУ сегодня утром с помощью HIMARS нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего произошло сильное возгорание и объект фактически уничтожен, сообщило Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры сильного пожара на территории станции. Рядом на кадрах также видно здание МАПП «Суджа» на границе с Украиной.

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Минобороны Суджа Курская область ВСУ РСЗО HIMARS обстрел
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