Кадры уничтоженной после обстрела ВСУ ГИС «Суджа»
ВСУ сегодня утром с помощью HIMARS нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего произошло сильное возгорание и объект фактически уничтожен, сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры сильного пожара на территории станции. Рядом на кадрах также видно здание МАПП «Суджа» на границе с Украиной.
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