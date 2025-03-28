Кадры уничтоженной после обстрела ВСУ ГИС «Суджа»

Уничтоженная после обстрела ВСУ ГИС «Суджа» попала на видео

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ВСУ сегодня утром с помощью HIMARS нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего произошло сильное возгорание и объект фактически уничтожен, сообщило Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры сильного пожара на территории станции. Рядом на кадрах также видно здание МАПП «Суджа» на границе с Украиной.