Глава РФПИ заявил об «очереди» желающих вернуться в Россию компаний

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Иностранные компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в соцсети X.



«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — написал он.

Так он прокомментировал материал газеты The Korea Times о готовности корейских компаний возобновить бизнес в России на фоне возможного заключения соглашения о перемирии между Москвой и Киевом. Авторы статьи подчеркнули, что южнокорейские компании рассматривают Россию как критически важный рынок на фоне растущего тарифного давления со стороны США.

The Korea Times пишет, что завод крупного корейского производителя электроники и бытовой техники LG Electronics частично возобновил работу в Москве для того, чтобы избежать поломки оборудования в связи с его долгим простоем. До приостановки работы завод выпускал стиральные машины и холодильники.





Hyundai Motor Group также изучает возможность возвращения на российский рынок, пишет газета. В 2023 году Hyundai продала свой завод в Санкт-Петербурге с правом обратного выкупа в течение двух лет.

По данным Министерства иностранных дел Южной Кореи, объем торговли с Россией в 2021 году достигал $29,9 млрд, на тот момент Россия занимала 12-е место среди экспортных рынков Кореи.



Премьер-министр Михаил Мишустин 26 марта заявил, что прежде всего в Россию смогут вернуться компании, которые прямо не заявляли о своем уходе из страны, а также те, кто покинул российский рынок «под давлением правительств» и кто обладает «уникальными компетенциями», но с соблюдением требований по локализации и инвестициям.