 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Hyundai решила продать завод в России структуре «Авилона»

Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге структуре «Авилона»
Переговоры о продаже завода южнокорейская компания ведет со структурой российского дилера «Авилон», который в мае приобрел активы Volkswagen. В Hyundai обещают продолжить послепродажное обслуживание машин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил продать завод в Санкт-Петербурге, работа которого была приостановлена после начала военной операции на Украине, говорится в заявлении компании.

Совет директоров компании на заседании согласовал план продажи своей доли в заводе. Переговоры о продаже ведутся с российской «Арт-Финанс». Это структура дилера «Авилон». В мае она закрыла сделку по покупке российских активов немецкого концерна Volkswagen. В заявлении отмечается, что компания финализирует сделку с «Арт-Финанс».

«Hyundai Motor продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России», — пообещал автопроизводитель.

О приостановке работы завод в Санкт-Петербурге объявил 1 марта 2022 года. Причиной назвали нехватку комплектующих из-за перебоев с логистикой.

MBC узнал о планах Hyundai продать завод в России компании из Казахстана
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Анастасия Львова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Hyundai Санкт-Петербург заводы продажа активов Авилон
Материалы по теме
Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до конца ноября
Бизнес
«Ведомости» узнали о возобновлении работы завода Hyundai в Петербурге
Бизнес
Арбитражный суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Ozon стал заметным игроком на рынке рекламы. Что ждет маркетинг в 2024-м Pro, 11:45
В Росавиации ответили на публикацию о рисках ареста 37 самолетов ГТЛК Общество, 11:43
Bloomberg узнал, как Apple решила избежать запрета «умных» часов в США Технологии и медиа, 11:43
В Брянской области сбили третий за утро украинский беспилотник Политика, 11:38
Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве» Спорт, 11:37
В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба Политика, 11:30
Индекс доллара обновил минимумы августа. Что дальше Pro, 11:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кадры землетрясения в Китае, где погибли больше 100 человек Общество, 11:25
Ефимов сообщил о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге технопарков Город, 11:17
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением Политика, 11:08
Hyundai решила продать завод в России структуре «Авилона» Бизнес, 11:07
Гендиректор девелопера «Самолет Страна» — об экспансии в регионы Отрасли, 11:05
В КНДР запустили межконтинентальную ракету Политика, 11:04
Президент Simple Group призвал российских виноделов снижать цены Бизнес, 11:01