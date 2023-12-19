Hyundai решила продать завод в России структуре «Авилона»

Переговоры о продаже завода южнокорейская компания ведет со структурой российского дилера «Авилон», который в мае приобрел активы Volkswagen. В Hyundai обещают продолжить послепродажное обслуживание машин

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил продать завод в Санкт-Петербурге, работа которого была приостановлена после начала военной операции на Украине, говорится в заявлении компании.

Совет директоров компании на заседании согласовал план продажи своей доли в заводе. Переговоры о продаже ведутся с российской «Арт-Финанс». Это структура дилера «Авилон». В мае она закрыла сделку по покупке российских активов немецкого концерна Volkswagen. В заявлении отмечается, что компания финализирует сделку с «Арт-Финанс».

«Hyundai Motor продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России», — пообещал автопроизводитель.

О приостановке работы завод в Санкт-Петербурге объявил 1 марта 2022 года. Причиной назвали нехватку комплектующих из-за перебоев с логистикой.

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