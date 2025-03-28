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Военная операция на Украине ,  
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Путин напомнил Джонсону об атомных подлодках России

Сюжет
Военная операция на Украине
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев воевать до последнего украинца, вероятно, забыл о наличии у России атомных подлодок, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск». Его слова передает «РИА Новости».

«Бывший премьер-министр господин Джонсон убедил украинское руководство, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего, по сути, украинца с целью нанести России стратегическое поражение. Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка», — сказал Путин.

Путин также предположил, что Джонсон «не очень понимает, что в душе и в сердце российского народа, когда речь идет о безопасности Отечества».

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Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года, неоднократно приезжал на Украину до и после начала военной операции. 24 февраля 2025 года он прибыл в Киев по случаю третьей годовщины начала боевых действий.

В 2024 году Путин заявил, что Джонсон повлиял на решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года. Президент сослался на слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. В ноябре 2023 года Арахамия рассказал, что Джонсон убедил украинскую сторону не идти на мирные переговоры с Россией.

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