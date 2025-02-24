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Военная операция на Украине ,  
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Борис Джонсон прибыл в Киев

Сюжет
Военная операция на Украине
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев в третью годовщину начала боев на Украине, сообщил политик в своем Х.

Джонсон также призвал смотреть на факты, свидетельствующие о том, что Соединенные Штаты и при президенте Дональде Трампе продолжают поддерживать Украину.

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В этот день в Киев приехали также председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Как ранее сообщал украинский президент Владимир Зеленский, в этот день в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. На встречу должны приехать лидеры 13 стран, еще 24 политика будут присутствовать онлайн.

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Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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