Борис Джонсон прибыл в Киев
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев в третью годовщину начала боев на Украине, сообщил политик в своем Х.
Джонсон также призвал смотреть на факты, свидетельствующие о том, что Соединенные Штаты и при президенте Дональде Трампе продолжают поддерживать Украину.
В этот день в Киев приехали также председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.
Как ранее сообщал украинский президент Владимир Зеленский, в этот день в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. На встречу должны приехать лидеры 13 стран, еще 24 политика будут присутствовать онлайн.
Читайте РБК в Telegram.
Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы
Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли
Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской