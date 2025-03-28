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Военная операция на Украине ,  
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Путин обвинил Джонсона в призывах к продолжению боев на Украине

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Военная операция на Украине

Страны Европы, а также Великобритания «убедили Украину продолжать вести войну, чтобы нанести России стратегическое поражение». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске.

«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение», — сказал он (цитата по ТАСС). 

По словам Путина, экс-премьер Британии, давая Украине наставления, «забыл не только про душу российского народа, но и про силу Вооруженных сил России».

«Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», — добавил президент. 

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Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 24 июля 2019 по 6 сентября 2022, неоднократно приезжал на Украину до и после начала военной операции. 24 февраля 2025 года он прибыл в Киев по случаю третьей годовщины чала боевых действий.

Путин прежде заявлял, что Россия была готова подписать мирное соглашение с Украиной в Стамбуле в 2022 году,  но Джонсон убедил Киев «продолжать воевать». Он ссылался на лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию. Джонсон говорил, что заявления о его причастности к срыву переговоров — «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

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