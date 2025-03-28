Путин выразил уверенность, что Россия «добьет» ВСУ

Российские военные на Украине действуют все более эффективно и владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент Владимир Путин во время общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания предполагать, что и добьем», — выразил он уверенность (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Путина, Россия «постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы» движется к достижению заявленных целей военной операции и украинский народ должен осознать, что российские силы «набирают обороты, действуют все более эффективно».

Президент подчеркнул, что российская сторона поддерживает урегулирование конфликта мирным путем, «только не за наш счет». Он добавил, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу.

По словам Путина, сейчас российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%.