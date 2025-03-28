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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Премьер-министр Канады сообщил о конце эпохи прежних отношений с США

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Возвращение Трампа в Белый дом

Эпоха прежних канадско-американских отношений закончилась, Канаду впереди ждут непростые времена. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции.

«Прежним отношениям, которые у нас были с Соединенными Штатами, основанным на углублении интеграции наших экономик и тесном сотрудничестве в области безопасности и военной сфере, пришел конец. Что именно Соединенные Штаты будут делать дальше, неясно, но ясно одно: у нас, канадцев, есть свобода выбора. У нас есть власть. Мы хозяева в своем собственном доме», — сказал Карни (цитата по Bloomberg).

Кроме того, канадский премьер указал на необходимость сокращения зависимости от США. По его словам, необходимо выстроить торговые отношения с другими странами

«И нам нужно будет делать то, что ранее считалось невозможным, со скоростью, которой мы не видели на протяжении многих поколений», — добавил он.

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Политика
Марк Карни

27 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Тарифы вступят в силу 2 апреля. В администрации Трампа ожидают, что они будут приносить США $100 млрд дохода в год.

В феврале Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады, кроме энергоносителей, которые обложили пошлинами в 10%. Оттава ввела ответные меры, а также подала иск к США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
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