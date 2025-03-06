Канада подала иск в ВТО против таможенных пошлин США

Власти Канады подали иск к США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО). Информация об этом размещена на сайте организации.

«Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами относительно новых тарифных мер», — говорится в сообщении.

Запрос направили членам ВТО накануне, 5 марта.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики в начале февраля. Однако Канада и Мексика смогли договориться об отсрочке введения этих мер на 30 дней. В конце февраля Вашингтон сообщил, что пошлины начнут действовать с 4 марта.

Тарифы 25% ввели на весь импорт из Канады стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением энергоносителей, которые обложили пошлинами в размере 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что Канада введет 25-процентные пошлины на товары из США на сумму $155 млрд. Трамп пригрозил, что если Канада примет ответные меры, то Штаты удвоят пошлины.

Пару дней назад Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%, в отношении Мексики действуют пошлины 25%.