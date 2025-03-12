Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам был награжден нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный», сообщает пресс-служба Росгвардии по республике.

«Командир отряда полковник полиции Анзор Бисаев наградил Адама Кадырова нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный» за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку», — говорится в сообщении.

Кроме того, три сотрудника ОМОН «АХМАТ-Грозный» были награждены медалями «Герой Чеченской Республики. Къонах».

Адаму Кадырову 17 лет. В начале декабря 2024 года ему передали на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского — это чеченский полководец, активный участник Кавказской войны. А в конце августа того же года Кадырову вручили высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова.

В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как подросток (на тот момент ему было 15 лет) избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».

У сына Кадырова также есть ряд других наград. Кроме того, он является начальником отдела в службе безопасности главы Чечни и членом Арабского арбитражного суда.