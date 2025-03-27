Каллас указала на вред антироссийских санкций для стран Центральной Азии
Санкции Европейского союза против России наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии, однако ЕС не допускает их обхода через этот регион, заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в Ашхабаде в ходе 20-й министерской встречи ЕС — Центральная Азия.
«Европейский союз ввел в действие 16 пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над 17-м пакетом. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны. Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — сказала верховный представитель ЕС (цитата по ТАСС).
В 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия, прошедшей 27 марта в Ашхабаде, принимали участие министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Основной темой встречи стала подготовка к саммиту ЕС — Центральная Азия, который пройдет в апреле 2025 года в Самарканде. В обсуждение вошли вопросы, связанные с последствиями российско-украинского конфликта, транспортной и цифровой взаимосвязанностью, энергетикой, торговлей, образованием и водными ресурсами.
Накануне европейские лидеры заявили о намерении сохранить санкции против России, утверждая, что это поможет ускорить процесс переговоров с Москвой. В ходе саммита по обороне, прошедшего 27 марта в Париже, около 30 европейских лидеров обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. В числе участников был и президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что санкции не будут отменены и в целях оказания дополнительного давления на Россию для начала переговоров возможно их усиление.
Лидеры ЕС подчеркнули, что для смягчения санкций потребуется единогласное согласие всех 27 государств-членов, что маловероятно до достижения «справедливого и всеобъемлющего мира». Еврокомиссия также сообщила, что санкции против России не будут смягчены как минимум до 31 июля, когда состоится голосование о их продлении.
Москва считает санкции Запада незаконными и настаивает на их отмене.
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