Каллас указала на вред антироссийских санкций для стран Центральной Азии

Кая Каллас (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Санкции Европейского союза против России наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии, однако ЕС не допускает их обхода через этот регион, заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в Ашхабаде в ходе 20-й министерской встречи ЕС — Центральная Азия.

«Европейский союз ввел в действие 16 пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над 17-м пакетом. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны. Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — сказала верховный представитель ЕС (цитата по ТАСС).

В 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия, прошедшей 27 марта в Ашхабаде, принимали участие министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Основной темой встречи стала подготовка к саммиту ЕС — Центральная Азия, который пройдет в апреле 2025 года в Самарканде. В обсуждение вошли вопросы, связанные с последствиями российско-украинского конфликта, транспортной и цифровой взаимосвязанностью, энергетикой, торговлей, образованием и водными ресурсами.

Накануне европейские лидеры заявили о намерении сохранить санкции против России, утверждая, что это поможет ускорить процесс переговоров с Москвой. В ходе саммита по обороне, прошедшего 27 марта в Париже, около 30 европейских лидеров обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. В числе участников был и президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что санкции не будут отменены и в целях оказания дополнительного давления на Россию для начала переговоров возможно их усиление.

Лидеры ЕС подчеркнули, что для смягчения санкций потребуется единогласное согласие всех 27 государств-членов, что маловероятно до достижения «справедливого и всеобъемлющего мира». Еврокомиссия также сообщила, что санкции против России не будут смягчены как минимум до 31 июля, когда состоится голосование о их продлении.

Москва считает санкции Запада незаконными и настаивает на их отмене.