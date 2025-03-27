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Военная операция на Украине ,  
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Euractiv узнал о планах ЕС не смягчить, а продлить санкции против России

Euractiv: санкции ЕС против России не будут смягчены как минимум до 31 июля
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Дипломаты ЕС исключили смягчение санкций против России как минимум до 31 июля, когда запланировано голосование об их продлении, пишет Euractiv. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены
Фото: Carl Court / Reuters
Фото: Carl Court / Reuters

ЕС не изменит санкционную политику в отношении России как минимум до 31 июля, когда все 27 стран-участниц должны проголосовать за продление сроков ограничений, пишет Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

«До продления санкций [в июле] ничего не изменится, и мы будем работать над тем, что не нужно менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели», — сказал один из собеседников издания.

Накануне представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер назвала среди условий изменения или отмены санкций прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины. «Все еще анализируют, что это значит или может значить. Но пока это заявление, к которому мы не имеем никакого отношения», — сказал Euractiv второй дипломат ЕС.

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Фото:Paul Ellis / Getty Images
25 марта США, Украина и Россия опубликовали результаты последних переговоров в Эр-Рияде. Согласно заявлению Белого дома, стороны достигли соглашения о безопасном судоходстве в Черном море. США также выразили готовность помочь России с восстановлением экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к обеспечению морской безопасности. В Кремле заявили о достигнутой с США договоренности насчет реализации «черноморской инициативы» после отмены ряда санкций, в том числе против Россельхозбанка. Как писал Reuters со ссылкой на дипломатов из ЕС, большая часть озвученных ограничений связана с Европейским союзом.

Москва считает санкции Запада незаконными и настаивает на их отмене.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз санкции против России Военная операция на Украине
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