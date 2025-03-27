Euractiv узнал о планах ЕС не смягчить, а продлить санкции против России
ЕС не изменит санкционную политику в отношении России как минимум до 31 июля, когда все 27 стран-участниц должны проголосовать за продление сроков ограничений, пишет Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
«До продления санкций [в июле] ничего не изменится, и мы будем работать над тем, что не нужно менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели», — сказал один из собеседников издания.
Накануне представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер назвала среди условий изменения или отмены санкций прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины. «Все еще анализируют, что это значит или может значить. Но пока это заявление, к которому мы не имеем никакого отношения», — сказал Euractiv второй дипломат ЕС.
подтвердил готовность к обеспечению морской безопасности. В Кремле заявили о достигнутой с США договоренности насчет реализации «черноморской инициативы» после отмены ряда санкций, в том числе против Россельхозбанка. Как писал Reuters со ссылкой на дипломатов из ЕС, большая часть озвученных ограничений связана с Европейским союзом.
Москва считает санкции Запада незаконными и настаивает на их отмене.
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