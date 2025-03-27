Лидеры Европы выступили против досрочной отмены санкций против России

Европейские лидеры и официальные лица посещают «Встречу по вопросам мира и безопасности для Украины» в Елисейском дворце в Париже, Франция (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Европейские лидеры планируют сохранить санкции против России. По их мнению, это поможет быстрее посадить Москву за стол переговоров, пишет Bloomberg.

27 марта около 30 европейских лидеров собрались на саммит по обороне в Париже. В нем принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Париж накануне. В числе тем обсуждения — недавние переговоры в Саудовской Аравии.

«Сейчас не время для отмены санкций. Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США по привлечению России к столу переговоров путем дальнейшего давления», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Для ослабления санкций, заявили лидеры ЕС, потребуется единогласное одобрение 27 государств-членов. Этого не произойдет, пока не будет «справедливого мира и всеобъемлющего мира».

Euractiv ранее также сообщил, что дипломаты ЕС исключили смягчение санкций против России как минимум до 31 июля, когда запланировано голосование об их продлении.

Ранее в Кремле заявили о договоренности с США реализовать «черноморскую инициативу», которая включает безопасное судоходство в Черном море. По словам госсекретаря США Марко Рубио, среди условий России по прекращению ударов в Черном море было снятие не только санкций США, но и ограничительных мер, которые были введены странами Евросоюза.

Bloomberg отмечает, что решимость Европы сохранить санкции в отношении России может стать «главной точкой напряженности в отношениях с США», поскольку Вашингтон настаивает на скорейшем прекращении конфликта на Украине. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.