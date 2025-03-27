Семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

Фото: Mark Malak / dpa / Reuters

Семейная пара из Татарстана погибла при аварии прогулочного батискафа «Синдбад» на египетском курорте Хургада, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Республики Татарстан.

«Два человека, муж и жена <...> из Уруссу. Двое их детей находятся в больнице», — рассказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию о погибших.

По информации телеграм-канала SHOT, погибшие — врачи из Ютазинского района поселка Уруссу. Семья прилетела на курорт 21 марта и разместилась в отеле Mirage Bay.

Как пишет SHOT, супруги пытались помочь другим пассажирам во время трагедии на борту батискафа.

Батискаф «Синдбад» затонул во время экскурсии у побережья Хургады в Египте 27 марта около 10:00. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. Судно проводило регулярную подводную экскурсию для осмотра кораллового рифа и находилось на расстоянии 1 км от берега, когда произошел инцидент.

По данным Генконсульства России в Египте, большая часть пассажиров была спасена и доставлена в гостиницы и больницы Хургады. По состоянию на 15:05 мск число погибших увеличилось до шести, включая двоих детей. Еще 19 человек пострадали. Ранее сообщалось о четырех жертвах.

В туристической компании «Библио Глобус», отправившей в Египет российских туристов, подтвердили факт инцидента и сообщили, что все пострадавшие — туристы компании, прибывшие через туроператора и с местной принимающей компанией ALS Tour.

Батискаф погружался на глубину 25 м, на борту судна было 44 пассажирских места, два места пилотов и смотровые окна для каждого пассажира.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), после трагедии с «Синдбадом» все погружения прогулочных батискафов у побережья Хургады были экстренно отменены.