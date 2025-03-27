Число погибших в батискафе туристов увеличилось до шести
Число погибших туристов при аварии батискафа на египетском курорте Хургада увеличилось до шести, сообщает Akhbar el-Yom. Ранее власти сообщили о гибели четырех россиян.
Еще 19 человек пострадали.
Авария произошла 27 марта около 10:00. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. Они прибыли в Египет от компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — ALS Tour).
В генконсульстве России в Египте отметили, что в момент аварии туристы находились на экскурсии.
«На расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа», — рассказали в генконсульстве.
В диппредставительстве также сообщили, что из 45 российских туристов, попавших в аварию на батискафе в Египте, большую часть спасли и доставили в их гостиницы, а также больницы Хургады.
«Библио Глобус» подтвердил РБК факт инцидента.
Согласно информации на сайте гостиницы «Синдбад», во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 м. На судне оборудованы 44 пассажирских места, два места пилотов и смотровое окно для каждого пассажира.
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