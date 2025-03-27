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Общество ,  
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Число погибших в батискафе туристов увеличилось до шести

Фото: Sindbad Submarines
Фото: Sindbad Submarines

Число погибших туристов при аварии батискафа на египетском курорте Хургада увеличилось до шести, сообщает Akhbar el-Yom. Ранее власти сообщили о гибели четырех россиян.

Еще 19 человек пострадали.

Авария произошла 27 марта около 10:00. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. Они прибыли в Египет от компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — ALS Tour).

В генконсульстве России в Египте отметили, что в момент аварии туристы находились на экскурсии.

Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X


«На расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа», — рассказали в генконсульстве.

В диппредставительстве также сообщили, что из 45 российских туристов, попавших в аварию на батискафе в Египте, большую часть спасли и доставили в их гостиницы, а также больницы Хургады.

Генконсульство сообщило о судьбе спасенных с батискафа в Египте россиян
Общество

«Библио Глобус» подтвердил РБК факт инцидента.

Согласно информации на сайте гостиницы «Синдбад», во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 м. На судне оборудованы 44 пассажирских места, два места пилотов и смотровое окно для каждого пассажира.

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Теги
Египет Хургада туристы экскурсия
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