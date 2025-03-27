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Ограничения для мигрантов ,  
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Медведев предложил лишать полученного с нарушениями гражданства

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Меры в отношении мигрантов, воспользовавшихся незаконными способами легализации, необходимо ужесточить, заявил на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности зампредседателя ведомства Дмитрий Медведев. Видео с фрагментом заседания опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, но и те, кто воспользовался подобными незаконными услугами», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что следует аннулировать выданные с нарушениями разрешения и применять режим высылки.

«В целом, возможно и лишение их гражданства, если оно получено с нарушениями закона», — добавил политик.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

По статистическим данным ГУВМ МВД, в 2024 году в России было принято более 190 тыс. решений об административном выдворении иностранцев, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Принудительно покинули страну более 157 тыс. мигрантов, нарушивших законодательство, что на 45% больше, чем в прошлом году. Кроме того, более 267 тыс. иностранцев было отказано во въезде в Россию, что на 94 тыс. больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщил в начале февраля замглавы МВД Александр Горовой, в России в настоящее время находятся около 670 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из которых — это женщины и дети.

С 5 февраля в России заработал публичный электронный реестр нелегальных мигрантов, в который к началу марта было внесено 685 тыс. человек.

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Дмитрий Медведев лишение гражданства нелегальные мигранты высылка Совет Безопасности
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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