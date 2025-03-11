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Ограничения для мигрантов ,  
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В Екатеринбурге дверь отделения МВД не выдержала напора толпы мигрантов

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Ограничения для мигрантов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Большая группа мигрантов сняла с петель дверь миграционного центра на востоке Екатеринбурга, сообщает «Ведомости Урал».

Толпа иностранцев собралась у здания управления МВД по миграционным вопросам на улице Сулимова. Граждане пытались пройти внутрь, в результате они сняли дверь с петель.

Глава пресс-службы местного управления МВД Валерий Горелых сообщил РБК, что на место направили отряд полицейских «для принятия мер реагирования». По его словам, летом прием граждан по вопросам миграции оптимизируют.

«В мае—июне текущего года данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания по ул. Кислородная, 8», — сообщил Горелых.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Свердловской области.

Колокольцев назвал число мигрантов в реестре контролируемых лиц
Общество
Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

В начале марта глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в реестр контролируемых лиц в России включили более 680 тыс. иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России. До 30 апреля нелегальные мигранты должны явиться в отделения МВД, чтобы урегулировать свой статус на российской территории.

По словам Колокольцева, создание реестра необходимо для ограничения числа незаконно находящихся в стране иностранцев. Попадание в список должно подтолкнуть иностранного гражданина легализовать свое пребывание в России, считает министр.

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Теги
мигранты МВД Екатеринбург
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