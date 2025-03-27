Появились кадры с подводной лодкой, на которой в Египте погибли россияне

Как выглядит подводная лодка, на которой в Египте погибли россияне. Видео

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На подводной лодке «Синбад», на которой погибли россияне в Египте, было 44 пассажирских места. У каждого пассажира было окно для наблюдения.

Авария прогулочного батискафа «Синдбад» произошла 27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега египетского курорта Хургада. Батискаф принадлежит одноименной гостинице и осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту находились 45 туристов, включая детей, все они — российские граждане. Туристы прибыли через компанию «Библио Глобус», а принимающей туркомпанией в Египте выступала ALS Tour.

Большая часть пассажиров была спасена. Они доставлены в гостиницы и больницы Хургады, состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре российских туриста погибли. Всего на борту погибли шесть человек.