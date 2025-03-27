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Как выглядит подводная лодка, на которой в Египте погибли россияне. Видео

Появились кадры с подводной лодкой, на которой в Египте погибли россияне

Как выглядит подводная лодка, на которой в Египте погибли россияне. Видео
Video

На подводной лодке «Синбад», на которой погибли россияне в Египте, было 44 пассажирских места. У каждого пассажира было окно для наблюдения.

Авария прогулочного батискафа «Синдбад» произошла 27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега египетского курорта Хургада. Батискаф принадлежит одноименной гостинице и осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту находились 45 туристов, включая детей, все они — российские граждане. Туристы прибыли через компанию «Библио Глобус», а принимающей туркомпанией в Египте выступала ALS Tour.

Большая часть пассажиров была спасена. Они доставлены в гостиницы и больницы Хургады, состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре российских туриста погибли. Всего на борту погибли шесть человек.

Число погибших в батискафе туристов увеличилось до шести
Общество
Фото:Sindbad Submarines

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Теги
Египет россияне туризм подводная лодка батискаф
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