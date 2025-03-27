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Пятеро россиян погибли при крушении батискафа в Египте

В батискафе находились 45 россиян, в том числе дети. Погибли пять человек — среди них двое несовершеннолетних
Батискаф &laquo;Синдбад&raquo;
Батискаф «Синдбад» (Фото: sindbadsubmarines.com)

В Египте при аварии батискафа «Синдбад» погибли пять российских туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство.

Всего на борту находилось 45 туристов, в том числе несовершеннолетние, а также члены экипажа. Двое из погибших — дети.

Крушение произошло около 10:00 (11:00 мск) у побережья Хургады, на расстоянии 1 км от берега, во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа.

Пятеро россиян погибли при крушении батискафа в Египте
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Консульство сообщало, что в больницу доставили 14 человек. Спасены 38 россиян, 24 размещены в отелях.

Туристы — клиенты «Библио Глобуса», батискаф принадлежит гостинице «Синдбад». На ее сайте говорится, что подводный аппарат оборудован 44 пассажирскими местами, двумя местами пилотов и смотровыми окнами для каждого пассажира. Во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 м.

Генконсульство сообщило о судьбе спасенных с батискафа в Египте россиян
Общество

Одна из пассажирок «Синдбада», Екатерина, рассказала РЕН ТВ, что в момент посадки на батискаф в два открытых люка стала заливаться вода, началась паника. Мать и дочь женщины сейчас в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, жизни Екатерины с супругом вне опасности.

Телеграм-канал Baza пишет, что на батискафе произошла разгерметизация после столкновения с рифом. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Египет Хургада батискаф туристы
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