После крушения батискафа в Египте госпитализировали 14 россиян
В больницу доставили 14 россиян, попавших в аварию на батискафе в Египте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу консульства России в Хургаде.
Всего после крушения спасли 38 российских граждан. 24 человека разместили в отелях. Судьба остальных туристов неизвестна, отметили в диппредставительстве.
Ранее дипломаты уточнили, что состояние здоровья спасенных не вызывает опасений.
Авария прогулочного батискафа «Синдбад» произошла 27 марта. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. Туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус».
По данным Akhbar el-Yom, в результате ЧП погибли шесть человек. Еще 19 туристов пострадали. На месте аварии находятся российские дипломаты.
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