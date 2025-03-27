После крушения батискафа в Египте госпитализировали 14 россиян

Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club Фото: me2resh / X

В больницу доставили 14 россиян, попавших в аварию на батискафе в Египте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу консульства России в Хургаде.

Всего после крушения спасли 38 российских граждан. 24 человека разместили в отелях. Судьба остальных туристов неизвестна, отметили в диппредставительстве.

Ранее дипломаты уточнили, что состояние здоровья спасенных не вызывает опасений.

Авария прогулочного батискафа «Синдбад» произошла 27 марта. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. Туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус».

По данным Akhbar el-Yom, в результате ЧП погибли шесть человек. Еще 19 туристов пострадали. На месте аварии находятся российские дипломаты.