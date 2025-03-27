Представитель Льва Лещенко ответил на слухи о «редком заболевании» певца
Народный артист РСФСР Лев Лещенко чувствует себя хорошо, сообщил корреспонденту РБК представитель певца.
Ранее телеграм-канал Mash написал, что у 83-летнего артиста диагностировали «редкое заболевание», однако развитие болезни удалось остановить с помощью дорогостоящих лекарств, средства на приобретение которых были выделены государством. Как утверждает Mash, из-за проблем со здоровьем Лещенко был вынужден отменить концерты на Дальнем Востоке.
«Да все хорошо у него», — ответил собеседник корреспондента в ответ на просьбу прокомментировать информацию о «редкой болезни» певца.
В 2020 году Лев Лещенко перенес коронавирус и прошел лечение в инфекционной больнице в Коммунарке. Артиста госпитализировали 24 марта 2020 года с двусторонней пневмонией после поездки в США. Вместе с ним в медцентр поступила и его супруга.
Позднее главврач больницы Денис Проценко подтвердил у Лещенко COVID-19. Из-за одышки и низкого уровня оксигенации его перевели в реанимацию, однако 27 марта состояние стабилизировалось и певца вернули в обычную палату.
31 марта Лещенко сообщил о выздоровлении.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов