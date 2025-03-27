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Представитель Льва Лещенко ответил на слухи о «редком заболевании» певца

Лев Лещенко
Лев Лещенко (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко чувствует себя хорошо, сообщил корреспонденту РБК представитель певца.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что у 83-летнего артиста диагностировали «редкое заболевание», однако развитие болезни удалось остановить с помощью дорогостоящих лекарств, средства на приобретение которых были выделены государством. Как утверждает Mash, из-за проблем со здоровьем Лещенко был вынужден отменить концерты на Дальнем Востоке.

«Да все хорошо у него», — ответил собеседник корреспондента в ответ на просьбу прокомментировать информацию о «редкой болезни» певца.

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Лев Лещенко

В 2020 году Лев Лещенко перенес коронавирус и прошел лечение в инфекционной больнице в Коммунарке. Артиста госпитализировали 24 марта 2020 года с двусторонней пневмонией после поездки в США. Вместе с ним в медцентр поступила и его супруга.

Позднее главврач больницы Денис Проценко подтвердил у Лещенко COVID-19. Из-за одышки и низкого уровня оксигенации его перевели в реанимацию, однако 27 марта состояние стабилизировалось и певца вернули в обычную палату.

31 марта Лещенко сообщил о выздоровлении.

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