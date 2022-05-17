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Лещенко оформил ИИН в Казахстане

Лев Лещенко
Лев Лещенко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил ИИН (индивидуальный идентификационный номер) в Казахстане, передают издания Orda.kz и Zakon.kz.

По их данным, певец оформил ИИН в Центре обслуживания населения в Алма-Ате. Потом Лещенко сфотографировался с посетителями и сотрудниками центра. Также Лещенко открыл карту в Kaspi Bank, пишет Orda.kz. После этого певец улетел обратно в Россию, отмечает Zakon.kz. РБК обратился за комментарием к Льву Лещенко и его представителям.

Индивидуальный идентификационный номер — это уникальный номер, который формируется для категорий физических лиц. В Казахстане ИИН необходим для сохранения сведений, относящихся к определенному физлицу в Национальных реестрах идентификационных номеров, информационных системах в госорганах. 

Иностранные граждане должны получить ИИН при открытии счета в банках Казахстана; в случае получения дохода из источников в республике; при приобретении имущества, которое облагается налогами; при назначении руководителями юридических лиц, являющихся резидентами в республике; при назначении иностранцев руководителями филиалов, представительств юридических лиц нерезидентов.

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