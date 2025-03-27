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Политика ,  
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МИД Италии заявил о длительной работе над проблемой Ariston в России

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министерство иностранных дел Италии положительно оценивает решение Москвы вернуть итальянской корпорации Ariston управление производственным предприятием компании, которое расположено в Ленинградской области, сообщает газета Repubblica.

В ведомстве отметили, что провели «длительную работу», в том числе с итальянскими и европейскими деловыми ассоциациями, чтобы правильным образом разрешить проблемы Ariston в России. В этой работе также активно участвовало посольство Италии в Москве, уточнили в ведомстве.

В МИДе также напомнили, что в апреле 2024 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни создал рабочую группу для защиты итальянских компаний, которые ведут бизнес в России. Решение было принято в ответ на стремление Москвы лишить Ariston контроля над ее производственным предприятием, отметили в ведомстве.

Ariston решила продолжить работу в России
Бизнес
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Корпорация прекратила деятельность в России после начала военной операции на Украине.

Весной 2024 года российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российской «дочки» Ariston. В ответ посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД страны для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group». Таяни назвал решение неожиданным и пообещал, что итальянское правительство защитит местный бизнес.

26 марта 2025 года Путин отменил решение о передаче Ariston в управление структуре «Газпрома». В корпорации поприветствовали решение главы государства и сообщили о намерении продолжить работу в России.

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Теги
Италия Россия санкции бытовая техника
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