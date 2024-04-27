В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston

Алексей Парамонов (Фото: Mauro Scrobogna / / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил вызвать в ведомство посла России для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group», сообщил министр в Х.

Накануне, 26 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских «дочек» итальянской Ariston (ООО «Аристон Термо Русь») и немецкой BSH Hausgeräte (ООО «БСХ Бытовые Приборы») АО «Газпром бытовые системы».

Таяни подчеркнул, что работает над этим вопросом с Берлином и Брюсселем.

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