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В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston
В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи Ariston «дочке» «Газпрома»
Алексей Парамонов
Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил вызвать в ведомство посла России для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group», сообщил министр в Х.
Накануне, 26 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских «дочек» итальянской Ariston (ООО «Аристон Термо Русь») и немецкой BSH Hausgeräte (ООО «БСХ Бытовые Приборы») АО «Газпром бытовые системы».
Таяни подчеркнул, что работает над этим вопросом с Берлином и Брюсселем.
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