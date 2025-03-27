Ariston решила продолжить работу в России
Производитель водонагревателей Ariston решил продолжить работу в России и восстановить сотрудничество со своей российской «дочкой» после того, как президент Владимир Путин отменил решение о ее передаче под временное управление в «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в заявлении итальянской компании, которое есть у РБК.
В компании поприветствовали решение главы государства, отметив, что продолжат работу в России, при этом соблюдая действующие санкции.
«В свете этого совет директоров пересмотрит решение от 1 августа 2024 года деконсолидировать Ariston Thermo Rus и учесть соответствующие потери», — говорится в сообщении.
ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Согласно данным сервиса «РБК Компании», должность генерального директора занимает Сергей Кукуть. В компании работают 318 человек.
За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб.
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