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Бизнес ,  
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Ariston решила продолжить работу в России

Итальянская компания Ariston продолжит работать в России. Это решение принято после отмены передачи ее российской «дочки» «Аристон Термо Русь» под управление в «Газпром бытовые системы».
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Производитель водонагревателей Ariston решил продолжить работу в России и восстановить сотрудничество со своей российской «дочкой» после того, как президент Владимир Путин отменил решение о ее передаче под временное управление в «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в заявлении итальянской компании, которое есть у РБК.

В компании поприветствовали решение главы государства, отметив, что продолжат работу в России, при этом соблюдая действующие санкции.

«В свете этого совет директоров пересмотрит решение от 1 августа 2024 года деконсолидировать Ariston Thermo Rus и учесть соответствующие потери», — говорится в сообщении.

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Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Согласно данным сервиса «РБК Компании», должность генерального директора занимает Сергей Кукуть. В компании работают 318 человек.

За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб.

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Компании
Дарья Лебедева, Александр Ситюков Александр Ситюков
бытовая техника иностранные бренды Газпром санкции
ООО "Аристон Термо Русь"
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