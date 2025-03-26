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Путин отменил передачу «дочки» Ariston в управление структуре «Газпрома»

Путин отменил решение о передаче структуре «Газпрома» во временное управление российских активов итальянской Ariston, принятое в апреле прошлого года. ЕС призывал отменить меру, посла России вызывали в МИД Италии
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Президент Владимир Путин отменил решение о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских активов Ariston.

Указ с требованием признать предыдущее решение утратившим силу размещен на портале публикования правовых актов. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Путин подписал указ о передаче 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», принадлежащих итальянской Ariston Holding N.V., в конце апреля прошлого года. В том же документе говорилось о передаче в управление «Газпром бытовые системы» российской «дочки» немецкой BSH Hausgeräte (входит в Bosch) — ООО «БСХ Бытовые Приборы».

ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД страны для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group» после передачи «Газпрому» активов компании. Глава ведомства Антонио Таяни назвал решение неожиданным и пообещал, что итальянское правительство защитит местный бизнес.

Евросоюз счел, что действия Москвы не соответствуют международному праву и подтверждают статус России как «непредсказуемого игрока». Брюссель призвал пересмотреть меры в отношении активов компаний и «искать приемлемые решения с европейскими компаниями, затронутыми ими».

Парамонов заявил, что меры в отношении российских активов Ariston и Bosch предприняты в рамках правового поля в ответ на недружественные действия США и других иностранных государств в отношении собственности российских лиц в этих государствах.

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Ее генеральный директор — Сергей Кукуть. За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Газпром управление бытовая техника
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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