Spiegel сообщил об утечке данных об аккаунтах окружения Трампа

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Контактные данные некоторых высокопоставленных чиновников в окружении президента США Дональда Трампа можно найти в интернете, пишет Spiegel, со ссылкой на собственное расследование.

Журналисты пришли к выводу, что разведки недружественных стран могут использовать эти данные для взлома устройств чиновников и установки на них шпионских программ.

Издание обнаружило в свободном доступе данные советника по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета.



Журналисты нашли в базах данных номера мобильных телефонов и адреса электронной почты чиновников, а также привязанные к ним аккаунты в соцсетях Instagram и LinkedIn, облачном хранилище Dropbox и приложениях, отслеживающих активность во время бега.

Авторы статьи также нашли аккаунты Уолтца и Габбард в мессенджере Signal, которые, предположительно, связаны с номерами их телефонов, доступными в утечках. Однако неясно, использовали ли они именно этот аккаунт в закрытом чате, доступ к которому получил журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.



Минобороны США не ответило на запрос Spiegel. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что все пароли и аккаунты Майка Уолтца были изменены после того, как он избрался в конгресс в 2019 году. В офисе Габбард изданию сообщили, что она не пользуется упомянутыми платформами уже несколько лет.



В понедельник, 24 марта, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером попал в закрытый чат чиновников США в мессенджере Signal, где они обсуждали военную операцию против йеменских хуситов. Годберг заявил, что в чат его 13 марта добавил Уолтц — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий против йеменских повстанцев.

Хегсет отверг утверждение, что в чат были отправлены какие-либо военные планы, однако 26 марта Годберг опубликовал скриншоты, на которых видно, как Хегсет отправил сообщение о вылете американских истребителей за 31 минуту до начала их миссии.



Уолтц заявил, что журналист оказался в чате под другим номером и что контакта Годберга не было в его телефоне. Тем не менее он добавил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее. Трамп сказал, что считает причиной утечки неисправность Signal.