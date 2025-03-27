Spiegel сообщил об утечке данных об аккаунтах окружения Трампа
Контактные данные некоторых высокопоставленных чиновников в окружении президента США Дональда Трампа можно найти в интернете, пишет Spiegel, со ссылкой на собственное расследование.
Журналисты пришли к выводу, что разведки недружественных стран могут использовать эти данные для взлома устройств чиновников и установки на них шпионских программ.
Издание обнаружило в свободном доступе данные советника по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета.
Журналисты нашли в базах данных номера мобильных телефонов и адреса электронной почты чиновников, а также привязанные к ним аккаунты в соцсетях Instagram и LinkedIn, облачном хранилище Dropbox и приложениях, отслеживающих активность во время бега.
Авторы статьи также нашли аккаунты Уолтца и Габбард в мессенджере Signal, которые, предположительно, связаны с номерами их телефонов, доступными в утечках. Однако неясно, использовали ли они именно этот аккаунт в закрытом чате, доступ к которому получил журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.
Минобороны США не ответило на запрос Spiegel. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что все пароли и аккаунты Майка Уолтца были изменены после того, как он избрался в конгресс в 2019 году. В офисе Габбард изданию сообщили, что она не пользуется упомянутыми платформами уже несколько лет.
В понедельник, 24 марта, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером попал в закрытый чат чиновников США в мессенджере Signal, где они обсуждали военную операцию против йеменских хуситов. Годберг заявил, что в чат его 13 марта добавил Уолтц — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий против йеменских повстанцев.
Хегсет отверг утверждение, что в чат были отправлены какие-либо военные планы, однако 26 марта Годберг опубликовал скриншоты, на которых видно, как Хегсет отправил сообщение о вылете американских истребителей за 31 минуту до начала их миссии.
Уолтц заявил, что журналист оказался в чате под другим номером и что контакта Годберга не было в его телефоне. Тем не менее он добавил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее. Трамп сказал, что считает причиной утечки неисправность Signal.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов