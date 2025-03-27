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Политика ,  
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Spiegel сообщил об утечке данных об аккаунтах окружения Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Контактные данные некоторых высокопоставленных чиновников в окружении президента США Дональда Трампа можно найти в интернете, пишет Spiegel, со ссылкой на собственное расследование.

Журналисты пришли к выводу, что разведки недружественных стран могут использовать эти данные для взлома устройств чиновников и установки на них шпионских программ.

Издание обнаружило в свободном доступе данные советника по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета.

Журналисты нашли в базах данных номера мобильных телефонов и адреса электронной почты чиновников, а также привязанные к ним аккаунты в соцсетях Instagram и LinkedIn, облачном хранилище Dropbox и приложениях, отслеживающих активность во время бега.

Авторы статьи также нашли аккаунты Уолтца и Габбард в мессенджере Signal, которые, предположительно, связаны с номерами их телефонов, доступными в утечках. Однако неясно, использовали ли они именно этот аккаунт в закрытом чате, доступ к которому получил журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

Минобороны США не ответило на запрос Spiegel. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что все пароли и аккаунты Майка Уолтца были изменены после того, как он избрался в конгресс в 2019 году. В офисе Габбард изданию сообщили, что она не пользуется упомянутыми платформами уже несколько лет.

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В понедельник, 24 марта, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером попал в закрытый чат чиновников США в мессенджере Signal, где они обсуждали военную операцию против йеменских хуситов. Годберг заявил, что в чат его 13 марта добавил Уолтц — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий против йеменских повстанцев.

Хегсет отверг утверждение, что в чат были отправлены какие-либо военные планы, однако 26 марта Годберг опубликовал скриншоты, на которых видно, как Хегсет отправил сообщение о вылете американских истребителей за 31 минуту до начала их миссии.

Уолтц заявил, что журналист оказался в чате под другим номером и что контакта Годберга не было в его телефоне. Тем не менее он добавил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее. Трамп сказал, что считает причиной утечки неисправность Signal.

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Персоны
Дональд Трамп США Тулси Габбард Майк Уолтц Пит Хегсет утечка Йемен
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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