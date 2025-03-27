Трамп назвал неисправность Signal возможной причиной утечки данных

Трамп: причиной утечки данных из секретного чата может быть неисправность Signal

Американский президент Дональд Трамп заявил, что неисправность мессенджера Signal могла стать причиной утечки информации из закрытого чата, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам, сообщает The New York Post.

«Я думаю, что Signal может быть неисправен, если быть честным с вами <...> это может быть дефектная платформа, и нам предстоит это выяснить», — сказал Трамп.

По его словам, за случившееся на себя взял ответственность его советник по национальной безопасности Майк Уолтц, а глава Пентагона Пит Хегсет «не имеет к этому никакого отношения».

В понедельник, 24 марта, главных редактор The Atlantic Джеффри Голдбергпод чужим номером попал в закрытый чат чиновников США в мессенджере Signal.

По словам самого журналиста, члены правительства обсуждали военную операцию против йеменских хуситов. Он заявил, что в чат его добавил Уолтц 13 марта — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий против йеменских повстанцев.

Хегсет отверг утверждение, что в чат были отправлены какие-либо военные планы. Голдберг назвал высказывание министра лживым.

США нанесли серию ударов по Йемену 15 и 16 марта. Они пришлись на контролируемую хуситами столицу Сану и ее окрестности, а также провинцию Саада на севере страны и порт Ходейда. В группировке заявили, что в результате атаки США погибли 53 человека и более ста получили ранения.