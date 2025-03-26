Центр по борьбе с коррупцией Молдавии объяснил задержание Гуцул

Центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил об обысках перед задержанием Гуцул

Перед задержанием Гуцул прошли обыски у одного из фигурантов дела о незаконном финансировании, по которому она проходит. Главу Гагаузии задержали накануне в аэропорту Кишинева, ее взяли под стражу на 72 часа

Евгения Гуцул (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Задержание главы (башкана) молдавского региона Гагаузии Евгении Гуцул произошло после обысков у одного из фигурантов дела, по которому она проходит, сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) Молдавии.

В ведомстве уточнили, что 25 марта в молдавском городе Оргееве прошли обыски у «лица, ответственного за финансовую деятельность кандидата» на выборах главы Гагаузии 2023 года. Вечером в тот же день в рамках того же дела была задержана Гуцул.

По данным следствия, глава Гагаузии «спровоцировала и организовала через казначея фальсификацию ряда документов», касающихся ее финансирования на выборах. «При таких обстоятельствах на банковский счет конкурента на выборах поступили финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев (около 1,7 млн руб. — РБК)», — говорится в сообщении CNA.

По данным центра, впоследствии эти средства были использованы «для приобретения товаров, а также уплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией».

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии. Она взята под стражу на 72 часа.

Накануне Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств по делу против Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор», от которой она выдвигалась на выборы, Светланы Попан. Они подозреваются в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы. Как заявляли в прокуратуре, Гуцул в 2019–2022 годах, будучи секретарем «Шор», активно участвовала в незаконном ввозе денег, в основном из России, для финансирования политических сил.

Гуцул и Попан вину отрицают. Глава Гагаузии отмечала, что дело против нее было заведено «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду.