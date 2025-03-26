Кремль осудил задержание Гуцул и назвал его политически мотивированным
Власти Молдавии при задержании главы (башкана) молдавского региона Гагаузии Евгении Гуцул избрали тактику «не обращать внимания на принципы политического плюрализма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
«Власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию [президенту Майе] Санду», — сказал он.
Пресс-секретарь уточнил, что молдавские власти в этом деле не считаются с принципами демократии и политического плюрализма.
«Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов», — отметил он.
Песков отметил, что Кишинев «во многом» копирует манеру поведения властей Румынии, где Центризбирком отказался допустить до выборов кандидата в президенты Кэлина Джорджеску.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии и взяли под стражу на 72 часа. После задержания она заявила о своей невиновности.
По данным следствия, глава Гагаузии «спровоцировала и организовала через казначея фальсификацию ряда документов», касающихся ее финансирования на выборах.
«При таких обстоятельствах на банковский счет конкурента на выборах поступили финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев (около 1,7 млн руб. — РБК)», — говорится в сообщении Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) Молдавии.
По данным CNA, впоследствии эти средства были использованы «для приобретения товаров, а также оплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией».
Глава Гагаузии отметила, что дело против нее было заведено «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду.
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