Кремль осудил задержание Гуцул и назвал его политически мотивированным

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Власти Молдавии при задержании главы (башкана) молдавского региона Гагаузии Евгении Гуцул избрали тактику «не обращать внимания на принципы политического плюрализма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию [президенту Майе] Санду», — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что молдавские власти в этом деле не считаются с принципами демократии и политического плюрализма.

«Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов», — отметил он.

Песков отметил, что Кишинев «во многом» копирует манеру поведения властей Румынии, где Центризбирком отказался допустить до выборов кандидата в президенты Кэлина Джорджеску.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии и взяли под стражу на 72 часа. После задержания она заявила о своей невиновности.



По данным следствия, глава Гагаузии «спровоцировала и организовала через казначея фальсификацию ряда документов», касающихся ее финансирования на выборах.

«При таких обстоятельствах на банковский счет конкурента на выборах поступили финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев (около 1,7 млн руб. — РБК)», — говорится в сообщении Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) Молдавии.

По данным CNA, впоследствии эти средства были использованы «для приобретения товаров, а также оплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией».



Глава Гагаузии отметила, что дело против нее было заведено «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду.