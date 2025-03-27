Раненого оператора «Первого канала» доставили в НИИ им. Склифосовского
Раненый оператор «Первого канала» Дмитрий Волков ночью был доставлен в НИИ им. Склифосовского, сообщил Департамент здравоохранения Москвы.
Состояние Волкова оценивается как тяжелое. Ему проведена вся необходимая диагностика и поставлены диагнозы, отметили в Депздраве.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн 26 марта рассказал, что Волков получил минно-взрывную травму, а также ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей, он был экстренно доставлен в Курскую областную больницу.
Съемочная группа «Первого канала», в составе которой были журналистка Анна Прокофьева и оператор Дмитрий Волков, подорвалась на мине в Белгородской области на границе с Украиной. В результате корреспондентка погибла, Волков получил ранения.
По факту гибели Анны Прокофьевой было возбуждено уголовное дело.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов