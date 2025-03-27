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Военная операция на Украине ,  
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Раненого оператора «Первого канала» доставили в НИИ им. Склифосовского

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dzdmos / Telegram
Фото: dzdmos / Telegram

Раненый оператор «Первого канала» Дмитрий Волков ночью был доставлен в НИИ им. Склифосовского, сообщил Департамент здравоохранения Москвы.

Состояние Волкова оценивается как тяжелое. Ему проведена вся необходимая диагностика и поставлены диагнозы, отметили в Депздраве.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 26 марта рассказал, что Волков получил минно-взрывную травму, а также ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей, он был экстренно доставлен в Курскую областную больницу.

Раненого оператора «Первого канала» решили эвакуировать в Москву
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Съемочная группа «Первого канала», в составе которой были журналистка Анна Прокофьева и оператор Дмитрий Волков, подорвалась на мине в Белгородской области на границе с Украиной. В результате корреспондентка погибла, Волков получил ранения.

По факту гибели Анны Прокофьевой было возбуждено уголовное дело.

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