Раненого оператора «Первого канала» доставили в НИИ им. Склифосовского

Фото: dzdmos / Telegram

Раненый оператор «Первого канала» Дмитрий Волков ночью был доставлен в НИИ им. Склифосовского, сообщил Департамент здравоохранения Москвы.

Состояние Волкова оценивается как тяжелое. Ему проведена вся необходимая диагностика и поставлены диагнозы, отметили в Депздраве.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 26 марта рассказал, что Волков получил минно-взрывную травму, а также ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей, он был экстренно доставлен в Курскую областную больницу.



Съемочная группа «Первого канала», в составе которой были журналистка Анна Прокофьева и оператор Дмитрий Волков, подорвалась на мине в Белгородской области на границе с Украиной. В результате корреспондентка погибла, Волков получил ранения.

По факту гибели Анны Прокофьевой было возбуждено уголовное дело.