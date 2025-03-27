Захарова заявила о сложной ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона

Построить дипломатические отношения между Россией и США крайне сложно, поскольку предыдущие американские администрации разрушали их, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ночь на 27 марта в Вашингтон прибыл новый российский посол в США Александр Дарчиев. Днем он вручит копии верительных грамот в Госдепартаменте.

«В этом конкретном случае [дипотношений Москвы и Вашингтона], конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — ответила Захарова на вопрос, какие задачи стоят перед новым послом России в США.

По прилете в Вашингтон Даричев рассказал журналистам, что российская сторона будет добиваться облегчения визовых процедур для россиян, восстановления прямого авиасообщения, а также нормализации условий работы дипломатов и возвращения конфискованной собственности. Он подчеркнул, что сейчас во взаимоотношениях двух государств появилось «определенное окно возможностей».

Президент Владимир Путин назначил Даричева послом в США в начале марта. Дипломат будет совмещать работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

С 2017 по 2024 год послом России в США был Анатолий Антонов. С осени 2024 года этот пост оставался вакантным. США одобрили кандидатуру Дарчиева 28 февраля.

До этого, 18 февраля, на первой встрече в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились наладить дипломатические каналы коммуникации и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.