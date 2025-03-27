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Переговоры России и США ,  
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Новый посол России в США прилетел в Вашингтон

Новый посол России в США Дарчиев прилетел в Вашингтон
Сюжет
Переговоры России и США
Дарчиев стал послом в Соединенных Штатах в марте. До этого он занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД. Самолет с послом приземлился в аэропорту имени Даллеса

Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон. Об этом сообщили ТАСС в российской дипломатической миссии.

Самолет с дипломатом приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

«Расчистка «токсичного наследия», включая санкционные завалы, требует еще больших усилий», — заявил Дарчиев журналистам по прилете в США. По его словам, работа по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном уже идет «по всем направлениям», «есть нацеленность с обеих сторон на результат».

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное «окно возможностей», — отметил он.

Российская сторона будет добиваться облегчения визовых процедур для россиян, восстановления прямого авиасообщения, а также нормализации условий работы дипломатов и возвращения конфискованной собственности, сказал дипломат.

В четверг, 27 марта, Дарчиев вручит копии верительных грамот в Госдепартаменте.

Новый посол России в США отправится 26 марта в Вашингтон
Политика
Александр Дарчиев

6 марта президент Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД Дарчиева послом в Соединенных Штатах. По совместительству он будет занимать должность постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

В октябре прежний посол Анатолий Антонов завершил работу в США и вернулся в Россию. С тех пор пост главы российской дипмиссии оставался вакантным.

Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле в феврале этого года.

Дарчиеву 64 года. Он родился в Венгрии, окончил МГУ, защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. Свою дипломатическую карьеру начал в департаменте Северной Америки МИД России (ныне — департамент Северной Атлантики), где в разные годы занимал должности начальника отдела, замдиректора и директора департамента. Был научным сотрудником Института США и Канады, советником и советником-посланником российского посольства в США, послом России в Канаде. С января 2021 года возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.

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посол России в США Александр Дарчиев
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