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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн заявил, что Апачев не сможет бесконечно бегать от полиции

Сюжет
Военная операция на Украине
Аким Апачев
Аким Апачев (Фото: akimapachev / Telegram)

Аким Апачев, нарисовавший в Судже нецензурное граффити, не сможет бесконечно скрываться от правоохранительных органов. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех», — говорится в сообщении главы региона.

Хинштейн подчеркнул, что сотрудники УМВД Курской области пытаются привлечь блогера к ответственности по трем статьям КоАП, а также по местному закону Курской области. Также проводится доследственная проверка по статье 214 Уголовного кодекса «Вандализм».

Губернатор рассказал, что в телефонном разговоре с полицией Аким Гасанов (настоящее имя блогера Апачева) подтвердил, что был в Судже, однако отказался приезжать в Курск. 24 марта он сообщил, что находится в Донецке, но на связь с сотрудниками УМВД по ДНР не выходит.

Более 87% участников опроса по поводу извинений блогера Апачева, в котором приняли участие свыше 102 тыс. человек, выразили сомнение в искренности его раскаяния, подчеркнул Хинштейн.

Хинштейн ответил на извинения нарисовавшего граффити в Судже блогера
Политика

Видео с граффити Апачева в Судже появилось накануне в телеграм-канале WarGonzo. Местные жители с возмущением отреагировали на его действия и грубые ответы в комментариях к видео.

По словам главы Курской области, блогеру грозит как минимум административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения оперштаба и порчу имущества. Хинштейн назвал поведение Апачева «пиаром на крови».

После того как глава региона обратил внимание на его поездку в Суджу, блогер опубликовал видео с извинениями и отметил, что «никого не хотел обидеть».

«Готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал Апачев в своем телеграм-канале.

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Персоны
блогеры Суджа Александр Хинштейн вандализм Курская область
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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Хинштейн ответил на извинения нарисовавшего граффити в Судже блогера
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