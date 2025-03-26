Хинштейн заявил, что Апачев не сможет бесконечно бегать от полиции

Аким Апачев (Фото: akimapachev / Telegram)

Аким Апачев, нарисовавший в Судже нецензурное граффити, не сможет бесконечно скрываться от правоохранительных органов. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех», — говорится в сообщении главы региона.

Хинштейн подчеркнул, что сотрудники УМВД Курской области пытаются привлечь блогера к ответственности по трем статьям КоАП, а также по местному закону Курской области. Также проводится доследственная проверка по статье 214 Уголовного кодекса «Вандализм».

Губернатор рассказал, что в телефонном разговоре с полицией Аким Гасанов (настоящее имя блогера Апачева) подтвердил, что был в Судже, однако отказался приезжать в Курск. 24 марта он сообщил, что находится в Донецке, но на связь с сотрудниками УМВД по ДНР не выходит.

Более 87% участников опроса по поводу извинений блогера Апачева, в котором приняли участие свыше 102 тыс. человек, выразили сомнение в искренности его раскаяния, подчеркнул Хинштейн.

Видео с граффити Апачева в Судже появилось накануне в телеграм-канале WarGonzo. Местные жители с возмущением отреагировали на его действия и грубые ответы в комментариях к видео.

По словам главы Курской области, блогеру грозит как минимум административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения оперштаба и порчу имущества. Хинштейн назвал поведение Апачева «пиаром на крови».

После того как глава региона обратил внимание на его поездку в Суджу, блогер опубликовал видео с извинениями и отметил, что «никого не хотел обидеть».

«Готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал Апачев в своем телеграм-канале.