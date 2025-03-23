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Военная операция на Украине ,  
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Нарисовавший граффити в Судже блогер ответил на угрозу штрафом

Нарисовавший граффити в Судже Апачев заявил, что готов понести ответственность
Сюжет
Военная операция на Украине
Аким Апачев
Аким Апачев (Фото: Hinshtein / Telegram)

Бывший военкор, певец Аким Апачев, нарисовавший граффити в Судже Курской области, ответил на заявление врио главы региона Александра Хинштейна, что ему грозит штраф.

«Александр Евсеевич, готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал он в своем телеграм-канале.

Хинштейн пообещал административное наказание блогеру за граффити в Судже
Политика
Аким Апачев

Накануне в телеграм-канале WarGonzo появилось видео со «стрит-артом» Апачева в Судже. На это отреагировал врио главы региона и пригрозил блогеру наказанием. По словам Хинштейна, ему может грозить административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения оперштаба, вандализм и ненормативную лексику. Врио главы региона также обратил внимание, что блогер грубо отвечал жителям в комментариях.

Ранее, 13 марта, Минобороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.

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Теги
Курская область Суджа блогеры граффити административное правонарушение Александр Хинштейн
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