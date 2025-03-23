Нарисовавший граффити в Судже блогер ответил на угрозу штрафом
Бывший военкор, певец Аким Апачев, нарисовавший граффити в Судже Курской области, ответил на заявление врио главы региона Александра Хинштейна, что ему грозит штраф.
«Александр Евсеевич, готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал он в своем телеграм-канале.
Накануне в телеграм-канале WarGonzo появилось видео со «стрит-артом» Апачева в Судже. На это отреагировал врио главы региона и пригрозил блогеру наказанием. По словам Хинштейна, ему может грозить административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения оперштаба, вандализм и ненормативную лексику. Врио главы региона также обратил внимание, что блогер грубо отвечал жителям в комментариях.
Ранее, 13 марта, Минобороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.
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