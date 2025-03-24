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Военная операция на Украине ,  
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Нарисовавший граффити в Судже блогер записал видео с извинениями

Нарисовавший граффити в Судже блогер Апачев записал видео с извинениями
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший военкор, певец и блогер Аким Апачев извинился за свои граффити в Судже. Он опубликовал видеообращение в телеграм-канале.

По словам Апачева, он «никого не хотел обидеть» своими надписями, а «хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити».

«Как подается сейчас в некоторых СМИ, что я якобы стрелки женщинам назначал — неверно. Также некоторые не очень хорошие люди пытаются выкрутить эту ситуацию в свою сторону, обвиняя меня во всех смертных грехах», — сказал он.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Видео с извинениями блогер записал после того, как на его поездку в Суджу обратил внимание врио главы Курской области Александр Хинштейн. Он пообещал написать заявления на Апачева, который приехал в город без разрешения оперативного штаба и нарисовал там граффити. «Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях», — пояснил Хинштейн. Действия Апачева он счел провокацией и предложил ему «проявить героизм» в зоне военной операции.

«Александр Евсеевич, готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал позднее Апачев в телеграм-канале в ответ на слова врио губернатора.

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Суджа Курская область граффити блогеры извинения Александр Хинштейн
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