Хинштейн пообещал административное наказание блогеру за граффити в Судже

Хинштейн пообещал, что власти Курской области направят заявления на блогера Апачева, посетившего Суджу без разрешения оперштаба и нарисовавшего там граффити. Ранее на его действия с возмущением отреагировали местные жители

Аким Апачев (Фото: Hinshtein / Telegram)

Бывшему военкору, певцу Акиму Апачеву, нарисовавшему в Судже граффити, грозит административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения оперштаба и порчу имущества, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд (уже дал поручение руководителю комитета региональной безопасности, чтобы подготовить возбуждение административного производства), использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм — эти вопросы уже органов внутренних дел и прокуратуры, куда завтра обратимся с соответствующим заявлением», — написал Хинштейн.

Действия блогера он назвал провокацией и недопустимым «пиаром на крови».

Хинштейн выразил уверенность, что реакция компетентных органов на заявление курских властей в отношении Апачева не заставит себя ждать. Врио губернатора также предложил Апачеву «проявить героизм» в зоне военной операции.

Видео со «стрит-артом» Апачева в Судже появилось накануне в телеграм-канале WarGonzo. «Настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, наполняя смыслами и образами наш прекрасный фронтир», — приводились в посте слова блогера. Хинштейн отметил, что Апачев также грубо отвечал в комментариях возмущенным жителям.

13 марта Министерство обороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.