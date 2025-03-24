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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн ответил на извинения нарисовавшего граффити в Судже блогера

Сюжет
Военная операция на Украине

Хинштейн ответил на извинения нарисовавшего граффити в Судже блогера
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Извинения бывшего военкора, певца и блогера Акима Апачева за свои граффити в Судже не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Хочу вам напомнить о необходимости сегодня сформировать административный материал в отношении этого блогера. <...> Вижу его извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — сказал он на заседании правительства региона.

Хинштейн отметил, что 3 тыс. руб. «не приведут к обнищанию этого субъекта, но здесь вопрос не только, и не столько в санкциях, сколько в неотвратимости наказания по двум другим составам, которые не относятся к нашим полномочиям». Врио губернатора региона попросил направить материалы в региональные управления МВД и прокуратуру.

«Ну а принимать, не принимать извинения здесь, считаю, не нам с вами определять. Это должны определить и решить жители, которых действия эти оскорбили», — добавил Хинштейн.

Хинштейн пообещал административное наказание блогеру за граффити в Судже
Политика
Аким Апачев

Видео со «стрит-артом» Апачева в Судже появилось 22 марта в телеграм-канале WarGonzo. «Настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, наполняя смыслами и образами наш прекрасный фронтир», — приводились в посте слова блогера.

Вскоре Хинштейн пообещал написать заявления на Апачева, который приехал в город без разрешения оперативного штаба и нарисовал там граффити. «Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях», — пояснил врио губернатора области. Он отметил, что Апачев также грубо отвечал в комментариях возмущенным жителям.

После этого блогер записал видео с извинениями за свои граффити в Судже. По словам Апачева, он «никого не хотел обидеть» своими надписями, а «хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити».

«Александр Евсеевич, готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал тогда Апачев в телеграм-канале в ответ на слова врио губернатора.

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Александр Хинштейн Суджа блогеры Курская область
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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Нарисовавший граффити в Судже блогер записал видео с извинениями
Политика
Нарисовавший граффити в Судже блогер ответил на угрозу штрафом
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Хинштейн пообещал административное наказание блогеру за граффити в Судже
Политика
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