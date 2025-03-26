Залужный: у ВСУ не хватит ресурсов дойти до Москвы

Залужный заявил, что у ВСУ не хватит ресурсов дойти до Москвы

Фото: Иван Антипенко / Reuters

Украине не под силу дойти до Москвы и разгромить Россию, заявил на встрече со студентами во Львове посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Страна».

«Украинские войска не смогут дойти до Москвы и разбить врага», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Он напомнил, что расстояние от Конотопа до российской столицы составляет 625 км, и для такого продвижения армия будет вынуждена сильно растянуть свои силы.

Конотоп — город в Сумской области Украины. Расположен приблизительно в 70 км от границы с Курской областью.

Залужный подчеркнул, что у Украины недостаточно личного состава для такой операции, даже в случае массовой мобилизации, включая призыв женщин. Он отметил, что к этому вопросу необходимо подходить объективно.

Валерий Залужный возглавлял ВСУ с 2021-го по февраль 2024 года, после чего его сменил Александр Сырский.

В октябре 2024 года он допустил возможность мобилизации женщин для «спасения Европы от войны». Залужный отметил, что если будет нужно, Украина может призвать женщин, однако, по его мнению, нужно «не допустить войны в Европе» другими путями.

Экс-главком ВСУ ранее высказывался против мобилизации на Украине мужчин от 18 до 25 лет, считая, что это должно происходить только при угрозе существованию государства.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, продлеваемая каждые три месяца. В мае 2024 года были ужесточены условия призыва, включая снижение минимального возраста с 27 до 25 лет.

В октябре 2022 года был принят указ президента Зеленского о добровольном воинском учете для женщин, работающих в смежных с военно-учетными специальностями областях. Украинский лидер отказался подписывать документ о мобилизации украинок даже в случае его принятия Радой.