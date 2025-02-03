Советник Залужного увидел необходимость снизить возраст мобилизации в ВСУ
На Украине придется снижать мобилизационный возраст до 21 года, заявил советник экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью украинской службе «Би-би-си».
«Я не поддерживаю этот тезис, что надо мобилизовать с 18 лет. А по крайней мере с 21 года, пожалуй, это нам придется делать», — сказал он.
По его словам, пойти на такой шаг надо даже не в контексте текущих военных действий, а для того, чтобы «готовить ресурсы резерва на будущее».
Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был понижен с 27 лет). По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины. Военнообязанные не могут выезжать за границу с 18 лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет смысла снижать планку для мобилизации мужчин в армию с 25 до 18 лет. «Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — сказал он.
Так политик ответил на призыв Вашингтона снизить минимальный возрастной порог на фоне продвижения российских войск, в частности в Донбассе.
Возможное снижение возраста мобилизации украинскими властями не окажет никакого влияния на ход боевых действий, говорил в декабре 2024 года президент России Владимир Путин. Cнижение возраста мобилизации он назвал преступлением.
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