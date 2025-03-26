Новак сообщил о продолжении атак ВСУ на российские энергообъекты

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ВСУ продолжают атаковать российские энергообъекты, несмотря на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре со стороны России и Украины. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

«Украинская сторона, несмотря на все обсуждения, касающиеся приостановки, тем не менее продолжает атаки на наши энергетические объекты, на нашу энергетическую инфраструктуру», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Новак отметил, что это требует дополнительных усилий для восстановления, но энергетика страны продолжает работать стабильно и надежно, обеспечивая поставки газа и электроэнергии потребителям.

По итогам телефонного разговора c президентом США Дональдом Трампом 18 марта президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера о введении 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре со стороны России и Украины. Российский президент отдал указание военным соблюдать этот мораторий.

Россия и США 25 марта согласовали перечень объектов, на которые распространяется 30-дневный мораторий на удары. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы с хранилищами, энергетическая инфраструктура, включая электростанции, подстанции и трансформаторы, атомные электростанции, а также дамбы гидроэлектростанций.

Министерство обороны России неоднократно обвиняло Киев в нарушении договоренности об ударах по энергообъектам.