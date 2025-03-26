МИД Индонезии не подтвердил получение запроса на миротворческую миссию

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Министерство иностранных дел Индонезии не получало официального запроса о размещении индонезийских миротворцев в зоне российско-украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Индонезии Роллиансиях Сумират, передает «РИА Новости».

«Министерство иностранных дел не получало официального запроса от какой-либо стороны, желающей присутствия индонезийских миротворческих войск в районе российско-украинской границы», — заявил Сумират.

Дипломат рассказал, что ведомство ранее попросили прокомментировать сообщения о возможном размещении в зоне конфликта по просьбе России миротворцев ООН, включая индонезийских военных. Однако источник этих сведений он не уточнил.

Западные страны готовят «гарантийный план» на случай перемирия между Россией и Украиной, сообщила 22 марта итальянская газета La Repubblica.

Как пишет издание, он предусматривает создание двух миротворческих миссий и «материально-техническое присутствие США» в обмен на сотрудничество по редкоземельным металлам.

Первый контингент под эгидой ООН планируется у российско-украинской границы. Как утверждает издание, в него могут войти военнослужащие из Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Индонезии. Второй — из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии — разместится на границе Украины с ЕС.

Москва выступает против этих инициатив. Глава МИД России Сергей Лавров назвал ввод иностранных войск под любым флагом неприемлемым, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев странами НАТО может привести к прямому конфликту с альянсом.