Гуцул после задержания заявила о своей невиновности
Глава (башкан) молдавского региона Гагаузия Евгения Гуцул заявила, что уверена в своей невиновности, после того как ее задержали по подозрению в коррупции. Об этом после встречи с ней в изоляторе сообщил депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Денис Уланов. Его слова передает «РИА Новости».
«Нам предоставили доступ, мы встречались с Евгений Александровной, она передает благодарность за поддержку. Евгения Александровна уверена в своей невиновности, она крайне удивлена произошедшими событиями», — заявил он.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии. Она взята под стражу на 72 часа.
По данным следствия, глава Гагаузии «спровоцировала и организовала через казначея фальсификацию ряда документов», касающихся ее финансирования на выборах.
«При таких обстоятельствах на банковский счет конкурента на выборах поступили финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев (около 1,7 млн руб. — РБК)», — говорится в сообщении Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) Молдавии.
По данным центра, впоследствии эти средства были использованы «для приобретения товаров, а также уплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией».
Помимо Гуцул по этому же делу проходит бывший секретарь партии «Шор», от которой она выдвигалась на выборы, Светлана Попан. Гуцул и Попан свою вину отрицают. Глава Гагаузии отметила, что дело против нее было заведено «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду.
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