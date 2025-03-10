Джорджеску обжалует отказ допустить его на выборы президента Румынии

Кэлин Джорджеску (Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters)

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого называют правым и «пророссийским», обжалует в Конституционном суде страны отказ Центрального избирательного бюро (BEC) в утверждении его кандидатуры на выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя штаба политика.

По его словам, заявление будет подано в суд в течение 24 часов, а решение по этому вопросу может быть вынесено к 12 марта.

Джорджеску победил в первом туре выборов в ноябре 2024 года, набрав 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты из-за «очевидных нарушений избирательного процесса». Повторные выборы были назначены на 4 мая этого года. Политика заподозрили в платном продвижении своей кандидатуры через TikTok, высказывались предположения, что это могло быть сделано по заказу России. Однако румынская налоговая служба ANAF выяснила, что кампания в TikTok была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL). В отношении Джорджеску было начато расследование уголовного дела.

Накануне 10 из 14 участников заседания ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Джорджеску на выборы. Основанием для этого стало отсутствие подписи на приложении. После этого решения у здания BEC начались беспорядки.