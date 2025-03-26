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Политика ,  
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Заместитель Гуцул сообщил о стягивании полиции в Гагаузию

Заместитель Гуцул на фоне ее задержания заявил о стягивании полиции в Гагаузию
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Власти Молдавии начали стягивать полицию в автономию Гагаузия после задержания ее главы (башкана) Евгении Гуцул, сообщил «РИА Новости» замглавы региона Виктор Петров.

В частности, по его словам, силы полиции стягиваются в город Комрат — столицу Гагаузии.

«Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии «Действие и солидарность» (правящая партия, основанная президентом Молдавии Майей Санду. — РБК), ситуация накаляется», — сказал он.

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Евгения Гуцул

Гуцул задержали вечером накануне, 25 марта, в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии. Она заключена под стражу на 72 часа.

Башкана Гагаузии подозревают в фальсификации документов, касающихся ее финансирования на выборах главы автономии, проходивших в 2023 году. Следствие считает, что тогда на ее счет поступило 370 тыс. леев (около 1,7 млн руб.) «из запрещенных законом источников».

Год назад, в апреле 2024 года, Гуцул также предъявили обвинение по делу о незаконном финансировании партии «Шор», секретарем которой она ранее была и от которой выдвигалась на выборы в 2023 году. Башкан Гагаузии свою вину отрицала.

Гагаузия — автономное территориальное образование в юго-восточной части Молдавии. Кишинев не признает итоги выборов главы автономии 2023 года, на которых победила Гуцул. Санду называла ее «человеком, который состоит в преступной группировке и действует не в интересах граждан Молдавии», а также «выступает с декларациями против собственной страны».

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Евгения Гуцул Гагаузия Молдавия полиция задержание
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