Глава ЛНР уточнил число погибших от ракетного удара ВСУ

Шесть человек погибли в результате артобстрела Кременского района в Луганской народной республике со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Среди погибших трое сотрудников СМИ: 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Имена остальных жертв Пасечник не назвал, СК сообщал, что это были гражданские лица.

По словам Пасечника, также пострадал 14-летний подросток. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: ст. 105, 144, 167 Уголовного кодекса — убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Минцифры уточнило, что у оператора «Звезды» Панова остались пожилая мать и сын, у водителя Сиркели — жена и двое детей. Глава ведомства Максут Шадаев принес соболезнования семьям погибших.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. По его словам, Россия готова сделать все, что от нее зависит в этом вопросе, но «никто не дает возможности расследовать, что с ними произошло».

Фото: Андрей Панов / VK Александр Сиркели (Фото: aleksandrsirkeli / VK) Фото: Александр Федорчак / VK