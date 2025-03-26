Новый посол России в США отправится 26 марта в Вашингтон

Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Новый посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон сегодня, 26 марта, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

О том, что Дарчиев направится в Соединенные Штаты на этой неделе, российский МИД сообщил в воскресенье, 23 марта.

Пост посла России в США оставался вакантным с осени 2024 года, после завершения полномочий Анатолия Антонова, занимавшего эту должность с 2017 года. Кандидатура Дарчиева была одобрена американской стороной в конце февраля, 6 марта его назначение утвердил президент России Владимир Путин.

По совместительству Дарчиев будет занимать пост постоянного наблюдателя России при Организации американских государств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что главными задачами Дарчиева на посту главы дипмиссии будет развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

До своего назначения дипломат возглавлял департамент Северной Атлантики российского МИДа. В разное время он также работал в посольстве России в США, занимал должность посла в Канаде и участвовал в научных исследованиях Института США и Канады.

В конце февраля Дарчиев возглавил российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле.