МИД раскрыл, когда новый посол России в США отправится в Вашингтон
Новый посол России в США Александр Дарчиев направится в Вашингтон на следующей неделе, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на МИД и дипломатический источник.
Президент Владимир Путин официально назначил его главой дипмиссии 6 марта. Дарчиев будет совмещать работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне. США одобрили его кандидатуру в конце февраля.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что основными задачами Дарчиева на посту будут развитие двусторонних отношений и отстаивание интересов России.
Дарчиеву 64 года, он родился в семье дипломатического работника в Венгрии. Окончил МГУ и после этого работал в Институте США и Канады.
Дипломатическую карьеру начал в 1992 году, среди его постов — советник российского посольства в США и посол России в Канаде. До последнего времени Дарчиев возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.
С 2017 по 2024 год послом России в США был Анатолий Антонов.
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