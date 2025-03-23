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Политика ,  
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МИД раскрыл, когда новый посол России в США отправится в Вашингтон

МИД сообщил, что новый посол в США Дарчиев на следующей неделе летит в Вашингтон
Александра Дарчиева официально назначили послом в США в начале марта. На следующей неделе он отправится в Вашингтон
Александр Дарчиев
Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Новый посол России в США Александр Дарчиев направится в Вашингтон на следующей неделе, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на МИД и дипломатический источник.

Президент Владимир Путин официально назначил его главой дипмиссии 6 марта. Дарчиев будет совмещать работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне. США одобрили его кандидатуру в конце февраля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что основными задачами Дарчиева на посту будут развитие двусторонних отношений и отстаивание интересов России.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Дарчиеву 64 года, он родился в семье дипломатического работника в Венгрии. Окончил МГУ и после этого работал в Институте США и Канады.

Дипломатическую карьеру начал в 1992 году, среди его постов — советник российского посольства в США и посол России в Канаде. До последнего времени Дарчиев возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.

С 2017 по 2024 год послом России в США был Анатолий Антонов.

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Александр Дарчиев посол России в США МИД
Александр Дарчиев фото

Александр Дарчиев

дипломат, посол России в США
14 мая 1960 года
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