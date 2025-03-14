Песков назвал ключевые задачи нового посла России в США
Развитие отношений с США и отстаивание интересов России являются ключевыми задачами, которые президент России Владимир Путин поставил перед новым послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».
«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос журналиста о главных задачах Дарчиева в США.
6 марта президент утвердил назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне. Дарчиев также будет совмещать эту должность с постом постоянного наблюдателя России при Организации американских государств.
До своего назначения 64-летний дипломат возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России. В разное время он работал в российском посольстве в США, занимал должность посла в Канаде и участвовал в научных исследованиях Института США и Канады.
Пост посла России в США оставался вакантным с осени 2024 года, после завершения полномочий Анатолия Антонова, занимавшего эту должность с 2017 года. Кандидатура Дарчиева была одобрена американской стороной 28 февраля.
Ранее дипломат возглавил российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле. Встреча, состоявшаяся в феврале 2025 года, стала первой с начала военной операции на Украине. Одним из ее итогов стало соглашение о восстановлении численности дипмиссий двух стран.
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