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Политика ,  
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Песков назвал ключевые задачи нового посла России в США

Песков назвал ключевыми задачами нового посла в США восстановление отношений
Александр Дарчиев
Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Развитие отношений с США и отстаивание интересов России являются ключевыми задачами, которые президент России Владимир Путин поставил перед новым послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос журналиста о главных задачах Дарчиева в США.

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6 марта президент утвердил назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне. Дарчиев также будет совмещать эту должность с постом постоянного наблюдателя России при Организации американских государств.

До своего назначения 64-летний дипломат возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России. В разное время он работал в российском посольстве в США, занимал должность посла в Канаде и участвовал в научных исследованиях Института США и Канады.

Пост посла России в США оставался вакантным с осени 2024 года, после завершения полномочий Анатолия Антонова, занимавшего эту должность с 2017 года. Кандидатура Дарчиева была одобрена американской стороной 28 февраля.

Ранее дипломат возглавил российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле. Встреча, состоявшаяся в феврале 2025 года, стала первой с начала военной операции на Украине. Одним из ее итогов стало соглашение о восстановлении численности дипмиссий двух стран.

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